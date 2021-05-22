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Что случилось этой ночью: суббота, 22 мая

Новые санкции против "Северного потока 2", реклама в YouTube, показания Тима Кука по иску Epic Games

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2". В список попали компании и суда, участвующие в проекте "Северного поток 2": "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" и "КОКСОХИМТРАНС", а таже суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь", "Академик Черский", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч" и "Умка". В ответ на это в Кремле заявили, что хотели бы разобраться в действиях США на фоне заявлений о предстоящей встрече президентов двух стран.

- Посольство РФ в Боготе отвергло обвинения в причастности России к кибератакам. Посольство России в Колумбии отвергло заявление министра обороны Колумбии о кибератаках, совершенных из России, а также попытках подстрекательства к насилию с российской стороны. Ранее министр обороны Колумбии Диего Молано в интервью изданиям El Mundo и El Tiempo о причастности Москвы к проходящим в южноамериканской стране протестам.

- YouTube начнет вставлять рекламу во все видео c 1 июня. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе. Также хостинг введет налоги для блогеров, живущих за пределами Соединенных штатов. Прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом.

- Глава Apple дал показания по антимонопольному иску Epic Games. Судья спросила, почему разработчики игр получают непропорционально мало за размещение своих продуктов в магазине приложений App Store. Тим Кук заявил в ответ, что компания Apple предоставляет доступ к очень широкой аудитории и это является адекватной платой за возможность продвижения своего продукта.

- Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии, который произошел в частном доме в поселке Нылга Увинского района в ночь на субботу. На месте обнаружены тела шести человек, предположительно членов проживавшей там семьи: мужчины, женщины и четверых детей разных возрастов.

- В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС. Об этом сообщил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

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