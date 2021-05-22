Американцам запретили целовать кур из-за вспышки сальмонеллёза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил специальное заявление, в котором гражданам рекомендовано не целовать домашних кур из-за угрозы заражения сальмонеллёзом, сообщает "Би-би-си".

Американцев призывают тщательно мыть руки после контакта с птицами и не давать детям их трогать.

В 43 штатах заразились 163 человека. Чиновники предполагают, что люди заразились при контакте с живой домашней птицей. По данным центра, треть заболевших - дети младше пяти лет. С февраля 34 человека попали в больницы, погибших нет.

Американцев предупредили, что куры или утки могут быть носителями заболевания, даже если внешне выглядят здоровыми. Бактерии могут легко распространяться в месте их проживания.

Заболевание приводит к повышению температуры, болям в животе, диарее и тошноте. Большинство людей выздоравливают сами, но в тяжелых случаях сальмонеллёз может привести к смертельному исходу, пишет "Би-би-си".

В США в среднем фиксируется 1,35 млн инфицирований бактериями рода сальмонеллы, которую можно найти в сыром мясе или яйцах, регистрируется до 420 смертей.