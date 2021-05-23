Поиск
AНачало в 20:15Чехия Чехия2 : 5Швейцария ШвейцарияОконченподробнееBНачало в 20:15Латвия Латвия2 : 3БКазахстан КазахстанОконченподробнееAНачало в 16:15Великобритания Великобритания1 : 7Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Финляндия Финляндия2 : 1США СШАОконченподробнее

Число заражений COVID-19 в мире превысило 166,6 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило более 166,69 млн, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 454 010 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33,1 млн инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 703 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 26,53 млн, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 299 266.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16,47 млн заболевших, умерли 488 208 человека.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 445. В США на 1 млн жителей скончались 1 815 человек, Индии - 215, Бразилии - 2 096.

Хроника коронавируса. Май.

15
Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-1920 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня. &#8232;18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19
коронавирус

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 мая

Число погибших во время ультрамарафона в Китае достигло 21

Число погибших во время ультрамарафона в Китае достигло 21

20 человек погибли во время марафона в Китае

Британский министр обороны назвал Россию главной угрозой безопасности

Британский министр обороны назвал Россию главной угрозой безопасности

В ДР Конго объявили эвакуацию из-за извержения вулкана Ньирагонго

Пандемия коронавируса

Индия потребовала от соцсетей удалить упоминания об "индийском" штамме

Пандемия коронавируса

СМИ узнали, что Даунинг-стрит просила скрыть данные об индийском штамме в школах

СМИ узнали, что Даунинг-стрит просила скрыть данные об индийском штамме в школах

Что произошло за день: суббота, 22 мая

Археологи обнаружили в Испании древнеримские бани

Археологи обнаружили в Испании древнеримские бани

Китайские ученые предположили, что птичий грипп может вызвать пандемию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');