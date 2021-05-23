Число заражений COVID-19 в мире превысило 166,6 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило более 166,69 млн, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 454 010 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33,1 млн инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 703 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 26,53 млн, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 299 266.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16,47 млн заболевших, умерли 488 208 человека.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 445. В США на 1 млн жителей скончались 1 815 человек, Индии - 215, Бразилии - 2 096.