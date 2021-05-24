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События в Белоруссии станут главной темой саммита ЕС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Развитие событий в Белоруссии станет основной темой на открывающемся в понедельник двухдневном саммите ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Наиболее важным аспектом будет Белоруссия" - сказал он журналистам по прибытии на саммит. Также он отметил, что итогом обсуждения должны быть "указания о том, какие меры нужно принять против Белоруссии".

В миреСаммит ЕС обсудит санкции и запрет полетов для белорусской авиакомпанииЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что на саммите также планируется обсудить отношения ЕС с Россией, США, Великобританией и тему миграции.

23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. На борту этого самолета находился Роман Протасевич - редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба внесены Минском в список экстремистских). Он был задержан.

ЕС Белоруссия Жозеп Боррель

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