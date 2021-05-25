Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию из-за COVID-19

Улицы Токио Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Всего за два месяца до начала Олимпиады в Токио Госдепартамент США рекомендовал американцам избегать поездок в Японию из-за ситуации с COVID-19 в стране.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) присвоили поездкам в Японию 4-й уровень (...), что указывает на очень высокий уровень COVID-19 в стране", - говорится на сайте Госдепа.

Уровень 4 обозначает, что гражданам США рекомендовано не путешествовать в данную страну. В последнее время в Японии резко возросло число случаев заболевания коронавирусом. При этом страна отстает по темпам вакцинации. Между тем, Япония готовится принять тысячи спортсменов из 200 стран на Олимпийских Играх в Токио, которые должны стартовать 23 июля.

Токийская ассоциация практикующих врачей (группа из примерно 6 тыс. врачей) на прошлой неделе опубликовала открытое письмо с призывом отменить Игры из-за недавнего всплеска случаев COVID-19. Они утверждают, что больницы принимающего города переполнены.

Тем временем премьер-министр Японии Есихидэ Суга и олимпийские чиновники утверждают, что Токио может безопасно провести Игры при наличии соответствующих мер.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.