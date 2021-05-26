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Партнер Олимпиады в Токио призвал премьера Японии отменить Игры из-за COVID-19

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Японская газета Asahi Shimbun - официальный партнер Олимпийских игр 2020 года в Токио - призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

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Авторы в редакционной статье призывают премьер-министра Японии Есихидэ Сугу "спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия этим летом". Газета ссылается на риски для общественной безопасности и нагрузку на медицинскую систему в условиях пандемии COVID-19.

Ранее руководителям национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету, а также правительству Японии и губернатору японской столицы Юрико Коикэ была подана петиция об отмене Олимпиады, собравшая за девять дней свыше 350 тыс. подписей.

Инициатор кампании "Остановить Олимпиаду в Токио" Кэндзи Уцуномия заявил на пресс-конференции, что Игры, которые в 2020 году уже были перенесены на год, могут быть проведены, когда Япония сможет без всяких оговорок принять гостей и спортсменов.

"Мы сейчас находимся не в такой ситуации, поэтому Игры должны быть отменены", - сказал он.

Результаты проведенного ранее изданием Yomiuri Shimbun опроса общественного мнения свидетельствовали, что почти 60% жителей Японии высказываются за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Беспокойство в связи с планами проведения Олимпийских игр в Токио связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране, где во все большем числе районов объявляется чрезвычайное положение.

При этом вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры состоятся, даже если Токио останется в состоянии чрезвычайного положения.

Хроника 09 января 2020 года – 26 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Олимпиада Токио-2020 Япония

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