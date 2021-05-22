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В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС

В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Олимпийские игры этого лета будут продолжаться, даже если Токио останется в состоянии чрезвычайного положения, говорит вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс. Об этом сообщает BBC News.

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"Игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС. Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал режим ЧС, так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае", – сказал Коутс.

Он также надеется, что по мере увеличения количества прививок будут улучшаться опросы и общественное мнение. Последние опросы показали, что почти 70% японцев не хотят, чтобы Олимпиада проходила в этом году.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

В настоящее время власти Японии ввели режим ЧС в девяти префектурах - Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока. Предполагается, что режим ЧС также будет введен в префектуре Окинава и будет действовать до 20 июня.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зарегистрировано 705 тысяч случаев заражения COVID-19, более 12 тысяч человек скончались.

Ранее ассоциация врачей из Токио заявила о необходимости отмены запланированных на лето этого года Олимпийских игр. Они указали, что в настоящее время "ведут борьбу с четвертой волной" пандемии коронавируса COVID-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной.

Олимпиада-2021 Токио COVID-19 Япония коронавирус ОИ-2021

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