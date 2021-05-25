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Посольство РФ заявило о спокойной обстановке в Мали после задержания президента

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Мали подтвердило информацию о задержании местными военными президента и премьер-министра страны, отмечает, что обстановка в стране в настоящий момент спокойная.

"Информация о задержании местными военными вечером 24 мая президента переходного периода Мали Ба Н'Дау и премьер-министра Моктара Уана соответствует действительности. Проверенной информацией о причинах такого шага посольство не располагает", - сказал "Интерфаксу" пресс-атташе посольства России в Мали Лев Матошин.

Он отметил, что обстановка в столице Мали и ее окрестностях остается спокойной, "открыты магазины и рынки, в городе работает общественный транспорт, функционирует аэропорт".

"Безопасности и жизни российских граждан в настоящий момент ничто не угрожает", - подчеркнул он.

По словам Матошина, охрана посольства обеспечивается в штатном режиме подразделениями полиции Мали.

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Ранее стало известно, что военные задержали президента, премьера и министра обороны Мали после того, как в высшем армейском командовании были проведены перестановки.

По некоторым данным, задержанные находятся на военной базе близ столицы страны Бамако.

Ожидается, что во вторник в Бамако прибудет делегация Экономического сообщества стран Западной Африки, которые попытаются урегулировать ситуацию.

На Ндау и Уана была возложена задача возглавлять страну в 18-месячный переходный период, в рамках которого военные, совершившие переворот в августе прошлого года, должны передать власть гражданскому правительству.

РФ Мали

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