Чехия приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Чешская авиакомпания CSA в среду объявила об изменении маршрутов полетов своих лайнеров во избежание пролета через воздушное пространство Белоруссии, сообщает чешский информационный портал Seznam.

Кроме того, с пятницы Чехия перестанет принимать рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа".

Причиной для таких мер стал недавний инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, но был вынужден совершить посадку в аэропорту Минска.

По словам вице-премьера Карела Гавличека, Чехия стала пятой страной ЕС, принявшей такие меры. "Франция, Швеция, Литва и Латвия уже приняли аналогичные меры. За пределами ЕС их ввели Великобритания и Украина", - сказал Гавличек.

Для граждан Чехии, которым в ближайшие дни будет сложно выехать из Белоруссии из-за принятых мер, государство намерено договориться об альтернативных автобусных маршрутах с перевозчиками, которые регулярно ездят в Белоруссию, отмечает Seznam.