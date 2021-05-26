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В Белоруссии заявили о большом числе иностранцев, которые не могут вернуться домой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что ведомству в большом количестве поступают запросы от иностранцев, которые не могут вернуться домой.

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В телеграм-канале комитета отмечается, что большинство вопросов связаны с отменой рейсов авиаперевозчиками и с введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Белоруссии.

"Отмечаем, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы", - заявили в Госпогранкомитете.

Ведомство рекомендовало иностранным гражданам для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.

Белоруссия

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