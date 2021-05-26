Что произошло за день: среда, 26 мая

Лукашенко о сигнале о минировании из Швейцарии, рост окладов силовиков и предложение о свободных от COVID зонах в ресторанах Москвы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лукашенко заявил, что сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из Швейцарии. Он добавил, что самолет развернули возле БелАЭС. По словам президента Белоруссии, лайнер не удерживали: экипаж сам несколько часов не хотел улетать из Минска. В связи с запретом ЕС на полеты белорусских авиабортов Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут сами контролировать наркотрафик и незаконную миграцию на границе с Белоруссией, а также посоветовал нежелающим лететь над республикой "летать там, где угробили 300 человек". Белорусский лидер также потребовал компенсировать расходы, понесенные Минском во время воскресного инцидента с самолетом. В Кремле же не увидели оснований ставить под сомнение версию белорусской стороны по рейсу Ryanair.

- Российским силовикам с октября увеличат оклады. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным документу, оклад повысят как для военнослужащих по призыву, так и для контрактников по воинским должностям и званиям.

- Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. РФ ранее вела переговоры с этой страной об изменении соглашения в части повышения до 15% налога на выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Нидерландам предлагали условия, аналогичные тем, которые согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, но переговоры не увенчались успехом.

- В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля. В стране скончались 406 человек, заразились коронавирусом еще 8 373 человека. В Москве выявили 2 416 новых заболевших.

- Путин выступил против обязательной COVID-вакцинации. По словам президента РФ, россияне "должны сами осознать эту необходимость". Между тем Сергей Собянин предложил сделать в ресторанах города свободные от COVID зоны для привитых граждан. Пока же в России от COVID-19 начали вакцинировать домашних животных.

- Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ. В Роскомнадзоре заявили, что уже 600 компаний это сделали. Нарушителям грозят штрафы до 18 млн руб.

- Похищенный у "Роскосмоса" миллиард рублей "отмыли" в Гонконге и ОАЭ. Как выяснил "Коммерсантъ", завершены основные следственные действия по делу о хищении при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля, еще не установленного на МКС. Выяснилось, что похищенное было "отмыто" в ОАЭ и Гонконге, где закупались комплектующие для НЭМ.