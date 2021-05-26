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Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла после двух дней снижения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Около 2,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, это больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за сутки в столице зафиксировали 2 416 новых инфицированных. Накануне сообщалось о регистрации 2 075 заболевших.

До 26 мая в Москве в течение двух дней фиксировали снижение заболеваемости коронавирусом.

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За сутки в Москве умерли 62 пациента с коронавирусом, общее число скончавшихся от заболевания городе составило 19 826 человек.

Выздоровели и выписались за последние сутки 2 520 москвичей. Накануне сообщалось о выздоровлении 2 208 и смерти 57 москвичей.

За все время пандемии COVID-19 перенесли 1 164 0 17 жителей города.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника коронавируса. Май.

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