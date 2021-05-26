В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Еще 8 373 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Умерли за сутки 406 человек, это наибольшее значение с 9-10 апреля, когда число подтвержденных летальных исходов составляло по 402.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 119 600.

Поправились и выписаны в стране 4,64 млн пациентов, в том числе 9 135 за последние сутки.

В Москве 2 416 новых случаев COVID-19 за сутки, 62 скончавшихся и 2 520 выздоровевших. Российская столица продолжает лидировать среди всех регионов по уровню суточного прироста новых заболевших.

В Петербурге 839 новых случаев коронавируса, в Московской области - 744.

Наименьше число за сутки зафиксировано в Магаданской области и в Тыве - по шесть случаев, в Еврейской АО и Республике Алтай - по два. Ни одного заболевшего не выявлено в Ненецком АО и Чукотском АО.

С начала пандемии в России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 5,02 млн случаев коронавирусной инфекции.