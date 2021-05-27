МЧС эвакуировало в РФ свыше 60 россиян из сектора Газа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Самолет МЧС России забрал из Каирского международного аэропорта пожелавших покинуть сектор Газа россиян, сообщило посольство РФ в Египте.

"В соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина об эвакуации из сектора Газа российских граждан, выразивших такое пожелание, 26 мая через границу Палестины и Египта вывезена большая группа наших соотечественников (64 человека). Необходимость в этом возникла из-за военной конфронтации с Израилем и вызванного ею гуманитарного кризис", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Эвакуированные россияне были доставлены в Каирский международный аэропорт, куда за ними прибыл самолет МЧС России. В ночь на 27 мая он вылетел в Москву.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет. Погибли более 250 человек, включая 12 мирных жителей Израиля.

Палестинские власти сообщили о гибели 243 палестинцев, включая 66 детей, но не уточнили, сколько среди погибших оказалось бойцов вооруженных формирований. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил об уничтожении более 200 боевиков, в том числе 25 полевых командиров.