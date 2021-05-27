Борт МЧС доставил из сектора Газа в Москву более 60 человек

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Авиация МЧС России вывезла из сектора Газа в РФ несколько десятков соотечественников, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

"27 мая спецбортом Ил-76 МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 64 человека, в том числе 31 ребенок", - сказали в ведомстве. Там отметили, что россияне улетели из сектора на добровольной основе и в строгом соответствии с законодательством. Ранее сообщалось, что пожелавших покинуть сектор Газа россиян вывозили из аэропорта Каира в Египте.

"В полете их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России. Психологи оказали информационную и психологическую поддержку переселенцам, помогли адаптироваться к ситуации и к новым для них условиям", - сообщила пресс-служба.

Сообщается, что помощь ведомственных медиков не потребовалась, состояние прибывших удовлетворительное.

Рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента РФ о вывозе россиян из сектора Газа. Сроки и маршруты для дополнительных рейсов прорабатываются, добавили в пресс-службе МЧС.