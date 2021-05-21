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Российские и сербские военные провели этап учений по антитеррору

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские и сербские военнослужащие в рамках стартовавшего в Сербии совместного тактического учения приступили к отработке практических задач антитеррористической направленности, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе выполнения поставленных задач подразделения провели поиск террористических групп на местности, отработали противозасадные действия и провели налет на базу условных боевиков", - говорится в сообщении.

В ходе практической части учения был проведен этап боевой стрельбы из автоматов, снайперского вооружения и крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, а также модульные комплексы стрельбищного оборудования, информирует Минобороны.

Совместное российско-сербское тактическое учение продлится до 25 мая.

К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

Сербия Минобороны РФ

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