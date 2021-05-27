США заявили об успехах Афганистана в вопросе создания сил безопасности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Афганистана добились успехов в вопросе создания эффективных сил безопасности, заявил в интервью Associated Press генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Афганистан многого добился, причем как в вопросе формирования сильных и боеспособных сил безопасности, так и в решении социальных и экономических вопросов", - отметил он.

Генсек констатировал, что "на определенном этапе афганцы должны будут сами полностью отвечать за поддержание мира и безопасности в их стране". Он напомнил, что НАТО рассматривает возможность организации подготовки афганских военных за пределами Афганистана, однако финального решения по этому вопросу пока нет.

Западные СМИ нередко обращают внимание на вопрос о том, смогут ли афганские военнослужащие без поддержки НАТО противостоять движению "Талибан" (запрещено в РФ). Наблюдатели отмечали, что талибы за последние годы усилили свои позиции и де-факто контролируют обширные территории в Афганистане.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая.