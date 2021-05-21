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Перемирие не ослабило напряженность в секторе Газа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В секторе Газа все еще наблюдается напряженная обстановка, несмотря на вступивший в силу режим прекращения огня с Израилем, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

В то же время в пятницу ООН удалось доставить в анклав необходимую гуманитарную помощь.

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"Сегодня 13 гуманитарных грузов с продуктами питания, вакцинами против COVID-19, медицинскими материалами и лекарствами, включая лекарства для оказания экстренной помощи, аптечные наборы от ООН и партнеров из числа неправительственных организаций, пересекли границу сектора Газа после частичного открытия контрольно-пропускного пункта "Керем Шалом"", - цитирует телеканал пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Иранские СМИ в свою очередь сообщали, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны оказать палестинцам финансовую и военную поддержку.

В ливанском шиитском движении "Хезболла" в пятницу объявили, что считают палестинцев победителями вооруженного конфликта с Израилем. "Хезболла" поздравляет палестинский народ, оказавший мужественное сопротивление, с исторической победой над сионистским врагом", - заявили в группировке. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что армия обороны Израиля в ходе завершившейся в ночь на пятницу операции смогла причинить очень большой ущерб бойцам палестинских группировок из сектора Газа. В частности, как отметил глава правительства, Израилю удалось уничтожить сеть подземных тоннелей в секторе Газа, а также поразить важные наземные цели.

Кроме того, в армии обороны Израиля указывали, что по-прежнему готовы осуществлять удары по руководству движения ХАМАС. Отмечалось, что среди лиц, находящихся в списках на ликвидацию армии обороны Израиля, присутствует командир ХАМАС Мухаммед Дейф: он является наиболее разыскиваемой Израилем целью в секторе Газа.

Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания на фоне недавних событий объявил о ликвидации концепции сосуществования палестинцев и Израиля.

"Мы разрушили проект по "сосуществованию" с Израилем и "нормализации" отношений с ним", - цитировала газета "Таймс оф Израэл" его слова.

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока стороны его соблюдают. Ранее в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.

Израиль Cектор Газа ХАМАС

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