В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) 4 июня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос импорта российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

"Руководство рассмотрит заявки на получение (...) разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и "Спутник V", - говорится в сообщении на сайте бразильского регулятора.

Как сообщалось, 26 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило запросы губернаторов 14 штатов страны на обсуждение возможности импорта российской вакцины "Спутник V". Решение было принято всеми членами правления этого регулирующего ведомства. Его обосновали недостаточным количеством необходимых данных, имеющихся в их распоряжении.

Российский Центр им. Гамалеи отверг претензии бразильского регулятора к вакцине как не имеющие научного обоснования.

"Команда "Спутника V" рассмотрела технические проблемы, поднятые членами правления Anvisa во время встречи 26 апреля, и продемонстрировала, что эти обвинения не имеют научных оснований и не могут серьезно рассматриваться в научном сообществе и среди международных регулирующих органов", - говорилось в заявлении центра, опубликованном на сайте вакцины.

В нем отмечалось, что решение бразильского регулятора "отложить утверждение "Спутник V", к сожалению, носит политический характер".

В настоящее время вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.