Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия6 : 0Белоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия2 : 1Латвия ЛатвияОконченподробнее

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"
Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) 4 июня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос импорта российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Хроника коронавируса. Июнь.

"Руководство рассмотрит заявки на получение (...) разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и "Спутник V", - говорится в сообщении на сайте бразильского регулятора.

Как сообщалось, 26 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило запросы губернаторов 14 штатов страны на обсуждение возможности импорта российской вакцины "Спутник V". Решение было принято всеми членами правления этого регулирующего ведомства. Его обосновали недостаточным количеством необходимых данных, имеющихся в их распоряжении.

Российский Центр им. Гамалеи отверг претензии бразильского регулятора к вакцине как не имеющие научного обоснования.

"Команда "Спутника V" рассмотрела технические проблемы, поднятые членами правления Anvisa во время встречи 26 апреля, и продемонстрировала, что эти обвинения не имеют научных оснований и не могут серьезно рассматриваться в научном сообществе и среди международных регулирующих органов", - говорилось в заявлении центра, опубликованном на сайте вакцины.

В нем отмечалось, что решение бразильского регулятора "отложить утверждение "Спутник V", к сожалению, носит политический характер".

В настоящее время вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июня 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус "Спутник V" Бразилия

Новости

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

Белый дом заявил, что встреча Байдена с Путиным "не подарок России"

Белый дом заявил, что встреча Байдена с Путиным "не подарок России"

Производитель мяса JBS пожаловался в Белый дом на предполагаемых хакеров из РФ

Что произошло за день: вторник, 1 июня

Пандемия коронавируса

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID
Пандемия коронавируса

В Турции ослабили меры против COVID-19

В отношении россиянки Сапеги во вторник провели следственные действия

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Лукашенко договорился с Путиным о компенсации Минску потерь от налогового маневра

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');