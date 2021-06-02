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Чиновники КНР и США подчеркнули важность сотрудничества двух стран

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на торгово-экономических переговорах с США, и американский министр финансов Джанет Йеллен согласны с важностью развития двухстороннего сотрудничества, сообщило агентство "Синьхуа.

В ходе состоявшейся по видеосвязи беседы стороны заявили, что "считают экономические отношения между Китаем и Соединенными Штатами очень важными", говорится в сообщении, размещенном также на сайте министерства коммерции КНР.

В нем отмечается: "Стороны в духе равенства и взаимного уважения провели широкий обмен мнениями о макроэкономической ситуации и вопросам двустороннего сотрудничества в этой области, обменялись откровенными мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и готовы продолжать поддерживать контакты".

Минфин США, сообщая о состоявшейся беседе, отметил, что Йеллен "обсудила (с Лю Хэ - ИФ) планы администрации Байдена-Харрис по поддержке дальнейшего сильного экономического восстановления и важность сотрудничества в областях, отвечающих интересам США, в то же время откровенно решая вопросы, вызывающие озабоченность".

Йеллен отметила, что "с нетерпением ожидает будущих дискуссий с вице-премьером Лю Хэ".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин запросил выделить из бюджета дополнительные средства на оборону, обосновав это "серьезными угрозами", исходящими от Китая и России.

Китай США Лю Хэ Джанет Йеллен

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