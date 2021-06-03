Brent подорожала до $71,84 за баррель

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг после достижения новых максимумов накануне на оптимизме трейдеров в отношении перспектив мирового спроса на сырье.

К 8:20 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,69%), до $71,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,1 (1,6%), до $71,35 за баррель, максимума с января 2020 года.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,46 (0,67%), до $69,29 за баррель. В среду WTI подорожала на $1,11 (1,6%), до $68,83 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

Росту котировок в четверг способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие значительное снижение запасов сырья в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы в стране за неделю, завершившуюся 28 мая, сократились на 5,36 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 439 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,59 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 741 тыс. баррелей.

Минэнерго представит официальную статистику по запасам позднее в четверг. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают недельного снижения запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов на 1,1 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Дополнительную поддержку рынку оказывает возобновление экономической активности в Европе, пишет S&P Global Platts. Крупнейшие европейские страны, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию, как ожидается, продолжат смягчать карантинные ограничения в течение июня.

В то же время аналитики ANZ предупреждают, что восстановление спроса на нефть по-прежнему не имеет повсеместного характера, учитывая новые вспышки заболеваемости в Азии.