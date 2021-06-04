Путин выразил уверенность, что Индия и Китай могут самостоятельно решить споры

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что возникающие противоречия между Индией и Китаем удастся разрешить, если им не будут мешать нерегиональные державы.

"Да, я знаю, конечно, что есть определенные вопросы, связанные с индийско-китайскими отношениями. Но вы знаете, что между соседями всегда возникает масса вопросов. Но я знаю настрой и премьер-министра Индии, и председателя КНР - это люди очень ответственные, относятся друг к другу в личном плане с уважением и, мне кажется, что они всегда найдут способ решения тех проблем и вопросов, с которыми они сталкиваются. Главное, чтобы им не мешали нерегиональные державы", - заявил Путин в пятницу на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Отвечая на вопрос представителя индийского информационного агентства, касающийся участия Индии в так называемой "индо-тихоокеанской инициативе", куда входят США, Япония, Австралия и Индия, Путин сказал: "Мы в этой инициативе не участвуем, и поэтому не думаю, что я должен давать какие-то оценки участия других стран. Каждая страна принимает суверенное решение о том, с кем, как, в каком качестве, в каком объеме выстраивать свои отношения. Но я полагаю только, что любое партнерство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу против кого-то. Нам нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государством задачи".

При этом Путин подчеркнул, что "мы себя в этой конфигурации не видим, но это не мешает нам работать с Индией и с Китаем, я не вижу здесь никаких противоречий".

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии начался весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, но военные этого не подтверждали.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом. Позднее переговоры также провели министры иностранных дел Ван И и Субраманьям Джайшанкар, стороны договорились о нормализации ситуации на границе.

В начале февраля страны начали синхронный отвод войск на приграничной территории у озера Пангонг-Цо.