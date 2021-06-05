Эксперты ООН сочли, что афганские талибы увеличат число актов насилия

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) не только не сокращают число актов насилия в Афганистане, но и выводят его на новый уровень, к такому вывод пришли эксперты ООН, представившие СБ ООН соответствующий доклад.

"Риторика талибов и сообщения об активной подготовке боевиков движения к весеннему боевому сезону указывают на то, что группировка, вероятно, увеличит военные операции в 2021 году, независимо от того, будет объявлено о весеннем наступлении или нет", - говорится в документе.

Отмечается, что талибы несут ответственность за большинство убийств в Афганистане, в том числе правительственных чиновников, женщин, правозащитников и журналистов.

Эти нападения, "по-видимому, предпринимаются с целью ослабления потенциала правительства и запугивания гражданского общества", - считают эксперты.

Они отметили, что в 2020 году в Афганистане было зафиксировано более 25 тысяч актов насилия - на 10% больше, чем в 2019.

"Беспрецедентное насилие в течение зимы перешло на 2021 год. С 1 января по 31 марта по всей стране было зарегистрировано 7177 инцидентов в области безопасности, что на 61% больше, чем за тот же период 2020 года", - говорится в докладе.

Эксперты выражают сомнение, что вывод иностранных войск из Афганистана будет способствовать нормализации положения в стране. Они считают, что вывод к 11 сентября войск США и НАТО "бросит вызов афганским силам безопасности", поскольку будут ограничены воздушные операции, сокращено число средств наблюдения, значительно снизится материально-техническая и артиллерийская поддержка.

"Афганские силы успешно обратили вспять многие достижения талибов с помощью тесной воздушной поддержки международной коалиции...Еще неизвестно, как афганские силы будут действовать без нее", - отметили авторы доклада.

Ранее о том, что вывод иностранного контингента из Афганистана должен проходить ответственно и упорядоченно, чтобы не дать воспользоваться ситуацией террористическим группировкам, заявили министры иностранных дел Китая Ван И, Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар и Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Три стороны призывают ответственно и упорядоченно продвигать процесс вывода иностранных войск, с тем чтобы предотвратить ухудшение ситуации в области безопасности в Афганистане и не дать террористическим силам воспользоваться возможностью для перегруппировки", - говорится в совместном заявлении министров по итогам трехсторонней встречи.

Главы МИД при этом отметили, что "безопасность Афганистана окажет непосредственное влияние на стабильность и экономическое процветание региона в целом".

Они подчеркнули необходимость мирного урегулирования внутреннего конфликта в Афганистане и призвали все стороны в стране объявить о скорейшем и всеобъемлющем прекращении огня, положить конец насилию и создать необходимые условия для переговоров между афганским правительством и движением "Талибан".

Главы МИД считают, что афганское правительство "может играть ведущую роль в афганском процессе мира и примирения и работать со всеми сторонами над разработкой всеобъемлющей программы мира".

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан с начала мая. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Центральное командование ВС США 1 июня сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана уже реализован приблизительно на треть.