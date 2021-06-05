Бразилия собралась производить не менее 8 млн доз "Спутника V" ежемесячно

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бразилия собирается производить на своей территории, по меньшей мере, 8 млн доз российской вакцины "Спутник V" ежемесячно, сообщил в субботу посол Бразилии в РФ Товар да Силва Нунес.

"Как вы знаете, производство вакцины "Спутник V" уже началось. И мы сможем использовать ее не только в Бразилии в разрешенных объемах, но и экспортировать ее, в частности, в страны Латинской Америки", - сказал он в ходе конференс-кола с журналистами.

Как отметил дипломат, "так что как только производство будет продвигаться вперед в июне и в июле, как я слышал от Uniao Quimica (бразильская фармацевтическая компания - ИФ), у нас будет производиться, по меньшей мере, 8 млн доз в месяц".

Отвечая на вопрос, есть политическая составляющая в том, что бразильский регулятор Anvisa в апреле отказался одобрить "Спутник V" для применения в Бразилии и почему на эту процедуру ушло столько времени, дипломат подчеркнул, что это нормальная процедура для регулирующего агентства.

"Экспертам требуется получить всю необходимую информацию от производителя, изучить ее - все это не происходит мгновенно и зависит от целого ряда обстоятельств. И я думаю, именно они должны определять, какой уровень информации им нужен (для решения - ИФ)", - сказал он.

Товар да Силва Нунес выразил уверенность, что бразильский регулятор "сделал все возможное для того, чтобы как можно быстрее принять это решение, но столкнулся с определенными сложностями". Как он отметил, в эту ситуацию политики никак не вмешиваются.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии разрешили применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".