Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Бразилия собралась производить не менее 8 млн доз "Спутника V" ежемесячно

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бразилия собирается производить на своей территории, по меньшей мере, 8 млн доз российской вакцины "Спутник V" ежемесячно, сообщил в субботу посол Бразилии в РФ Товар да Силва Нунес.

"Как вы знаете, производство вакцины "Спутник V" уже началось. И мы сможем использовать ее не только в Бразилии в разрешенных объемах, но и экспортировать ее, в частности, в страны Латинской Америки", - сказал он в ходе конференс-кола с журналистами.

Как отметил дипломат, "так что как только производство будет продвигаться вперед в июне и в июле, как я слышал от Uniao Quimica (бразильская фармацевтическая компания - ИФ), у нас будет производиться, по меньшей мере, 8 млн доз в месяц".

Отвечая на вопрос, есть политическая составляющая в том, что бразильский регулятор Anvisa в апреле отказался одобрить "Спутник V" для применения в Бразилии и почему на эту процедуру ушло столько времени, дипломат подчеркнул, что это нормальная процедура для регулирующего агентства.

"Экспертам требуется получить всю необходимую информацию от производителя, изучить ее - все это не происходит мгновенно и зависит от целого ряда обстоятельств. И я думаю, именно они должны определять, какой уровень информации им нужен (для решения - ИФ)", - сказал он.

Товар да Силва Нунес выразил уверенность, что бразильский регулятор "сделал все возможное для того, чтобы как можно быстрее принять это решение, но столкнулся с определенными сложностями". Как он отметил, в эту ситуацию политики никак не вмешиваются.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии разрешили применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Хроника коронавируса. Июнь.

8
Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 05 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Бразилия Коронавирус Спутник V

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Путин назвал Меркель надежным партнером

ПМЭФ-2021

Лукашенко сказал Путину, что не он принимал решение о посадке рейса Ryanair

Власти Дании одобрили строительство острова возле Копенгагена

Власти Дании одобрили строительство острова возле Копенгагена
ПМЭФ-2021

Путин заявил, что у России и США есть совпадающие интересы

Путин заявил, что у России и США есть совпадающие интересы

Путин посоветовал главе MI6 не портить отношения Москвы и Лондона

Cargo Dragon состыковался с МКС

Авиакомпания United закупит 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов

Авиакомпания United закупит 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов
Пандемия коронавируса

В Китае одобрили вакцину CoronaVac для детей от 3 до 17 лет

Что случилось этой ночью: суббота, 5 июня

Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн

Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');