Поиск

Бразилия попросила компанию Pfizer Inc ускорить поставку вакцин

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару попросил Pfizer Inc перенести запланированную поставку вакцин COVID-19 на более ранний срок.

Просьба, как сообщают СМИ, была озвучена на селекторном совещании Болсонару, главы его администрации и министров здравоохранения и иностранных дел с исполнительным директором Pfizer Brasil Мартой Диес и исполнительным директором Pfizer в Латинской Америке Карлосом Мурильо, о котором сообщила администрация президента в социальных сетях.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 17,4 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний скончалось более 488 тыс. человек.

В Бразилии используются в основном вакцины китайской компанией Sinovac Biotech и AstraZeneca. После длительных проволочек в июне бразильский регулятор одобрил применение в стране российского препарата "Спутник V". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в социальной сети: "Спутник V" прибудет в Бразилию в июле".

Хроника 09 января 2020 года – 15 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Жаир Болсонару Бразилия COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 15 июня

Axios узнал о встрече Байдена с экспертами по РФ перед саммитом с Путиным

Пандемия коронавируса

Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории

Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории

В штате Иллинойс загорелся химический завод

В штате Иллинойс загорелся химический завод

В МИД РФ заявили, что Россия готова передать США заключенных-американцев

В МИД РФ заявили, что Россия готова передать США заключенных-американцев

Президент США назвал Путина "достойным" и "жестким" соперником

Президент США назвал Путина "достойным" и "жестким" соперником

Politico сообщило, что США обеспокоены ростом взаимодействия РФ и КНР

Эрдоган заявил о неизменности позиции Турции по российским С-400

Глава МИД Грузии сообщил о суверенном праве страны вступить в НАТО

Что произошло за день: понедельник, 14 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');