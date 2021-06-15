Бразилия попросила компанию Pfizer Inc ускорить поставку вакцин

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару попросил Pfizer Inc перенести запланированную поставку вакцин COVID-19 на более ранний срок.

Просьба, как сообщают СМИ, была озвучена на селекторном совещании Болсонару, главы его администрации и министров здравоохранения и иностранных дел с исполнительным директором Pfizer Brasil Мартой Диес и исполнительным директором Pfizer в Латинской Америке Карлосом Мурильо, о котором сообщила администрация президента в социальных сетях.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 17,4 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний скончалось более 488 тыс. человек.

В Бразилии используются в основном вакцины китайской компанией Sinovac Biotech и AstraZeneca. После длительных проволочек в июне бразильский регулятор одобрил применение в стране российского препарата "Спутник V". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в социальной сети: "Спутник V" прибудет в Бразилию в июле".