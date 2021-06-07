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Украина смягчила ограничения по коронавирусу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий.

В частности, согласно постановлению кабмина от 2 июня разрешены массовые мероприятия (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания) с условием нахождения одного человека на 4 кв. м площади здания или территории и заполняемостью залов не более чем на две трети мест (размещение осуществляется с заполнением двух рядов посетителями и одним пустым рядом).

Ограничения не применяются, если все участники и организаторы мероприятия имеют отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия, или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации.

Разрешается также прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов не более чем на две трети мест.

Кроме того, "зеленый" уровень эпидопасности будет устанавливаться, если количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней составит менее 75, коэффициент выявления случаев инфицирования методом ПЦР или экспресс-тестирования на антиген будет менее 4%, количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 300 и если на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии
Хроника 09 января 2020 года – 07 июня 2021 годаПандемия коронавируса
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