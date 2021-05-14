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Число новых случаев COVID на Украине выросло до 7,5 тыс. с 2,2 тыс. в начале недели

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 7 562 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 15 958 человек, умерли 287 заразившихся, сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Днем ранее, 13 мая, сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая - 2 208 случаев, 10 мая - 2 817 новых инфицированных, 9 мая, было - 5 372 новых случая, 8 мая было 8 710 новых заразившихся, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных в стране с начала пандемии на утро пятницы составило 2 143 448 человек, 47 620 пациентов скончалось, 1 832 601 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За сутки на Украине привиты 21 587 человек, всего с начала прививочной кампании вакцинированы 918 164 человека. Завершили вакцинацию (получили две дозы препарата) - 8 358 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 мая 2021 годаПандемия коронавируса
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