Главы МИД России, Франции и ФРГ обсудили ситуацию на Украине и в Карабахе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник обсудили ситуацию на Украине, Нагорный Карабах и обстановку на армяно-азербайджанской границе.

"Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", равно как и решения "нормандского саммита" в декабре 2019 г. в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям", - отмечается в сообщении.

Лавров "особо подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам".

МИД РФ сообщает, что министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Согласно сообщению, были также затронуты некоторые аспекты ситуации на Балканах. Лавров, в частности, "отметил назревшую необходимость закрытия Аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине и передачи полноты власти и ответственности за судьбу страны властям БиГ в соответствии с принципами Дейтонского соглашения". "Попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в Руководящем комитете, между самими боснийскими сторонами и в обход СБ ООН несовместимы с интересами стабилизации БиГ", - говорится в сообщении.

Среди тем обсуждения также были ситуация на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, а также ход выполнения положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

С российской стороны было отмечено, что "любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана".

Во французском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре в части отношений Армении и Азербайджана "упомянул усилия Франции по достижению деэскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном". По словам министра, Франция готова продолжать сотрудничать по этому вопросу с Россией: обе страны являются сопредседателями "Минской группы" вместе с США.