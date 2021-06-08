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Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы
Фото: Chris Hondros/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пакистан отказался предоставлять свои военные базы США, которые выводят войска из Афганистана и хотели бы в случае необходимости быстро осуществлять контртеррористические операции в этой стране. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Поиски баз – это может быть их желание. Не может быть и речи о предоставлении им наших баз, мы должны заботиться о своих интересах", - заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Они отмечают, что накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на вопрос журналистов о намерении Вашингтона иметь базу беспилотников в Пакистане ответил, что Соединенные Штаты обсуждали с Пакистаном по военным, разведывательным и дипломатическим каналам вопрос о том, чтобы Афганистан никогда не становился плацдармом для нападений террористов на США.

США в начале мая начали выводить из Афганистана войска, которые находились там с 2001 года. Процесс вывода планируется завершить к 11 сентября.

"Мы хотим, чтобы мирный процесс в Афганистане продвигался наряду с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы", - подчеркнул Куреши.

Пакистан США

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