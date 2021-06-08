Поиск

Депутаты партии Саакашвили прервали бойкот и пришли на заседание парламента Грузии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Депутаты от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), возглавляемой экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, прервали семимесячный бойкот парламента и во вторник пришли на пленарное заседание.

"Функция нашей партии в этом парламенте заключается в подготовке досрочных парламентских выборов... Мы сделаем все возможное, чтобы у правящей партии "Грузинская мечта" не было комфорта в парламенте", - заявила журналистам одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава.

В миреГрузинская оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатовГрузинская оппозиция не признала выборы и отказалась от мандатовЧитать подробнее

Несколько десятков представителей радикальных молодежных организаций с утра ждали у главного входа в парламент появления депутатов ЕНД, чтобы устроить им "коридор позора" из-за прерванного бойкота, но избранники народа от оппозиции воспользовались другим входом в здание, у которого протестующих не было.

Ранее сообщалось, что пять оппозиционных партий сразу же после выборов в октябре прошлого года заявили о тотальной фальсификации властями итогов голосования в пользу "Грузинской мечты". Под этим предлогом они отказались брать депутатские мандаты и потребовали досрочных парламентских выборов.

Позже в марте-апреле президент Европейского совета Шарль Мишель дважды посетил Тбилиси и встретился с лидерами политических партий в Грузии. Он подготовил документ из нескольких пунктов по выходу Грузии из политического кризиса. Лидеры четырех оппозиционных партий подписали этот документ, согласились прекратить бойкот и включиться в парламентскую работу.

В конце мая решение о прекращении бойкота парламента приняли и в ЕНД, которая в ходе выборов получила 36 из 150 депутатских мандатов.

Грузия Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

ФБР поймало сотни преступников с помощью специального приложения

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы

Пакистан отказался предоставлять США свои военные базы

В США проследили на атомарном уровне, как SARS-CoV-2 повреждает легкие

В США проследили на атомарном уровне, как SARS-CoV-2 повреждает легкие

Сбой в работе мировых сайтов связан с проблемами у CDN-провайдера

Военные ФРГ объяснили, почему решили вывезти алкоголь из Афганистана

Военные ФРГ объяснили, почему решили вывезти алкоголь из Афганистана

В работе крупных мировых сайтов произошли перебои

В работе крупных мировых сайтов произошли перебои

Прокачка нефти по "Дружбе" в Словакию снижена из-за техпроблем у потребителя

Пандемия коронавируса

Путин отметил неготовность мирового сообщества сплотиться в борьбе с COVID-19

Пандемия коронавируса

В Индии проверят ролик об "учениях" с отключением кислорода в COVID-больнице

В Индии проверят ролик об "учениях" с отключением кислорода в COVID-больнице
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');