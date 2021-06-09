Постпред РФ счел восстановление СВПД соответствующим интересам мирового сообщества

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Восстановление "ядерной сделки" с Ираном отвечает интересам всего международного сообщества, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества. Ведь это позволит привести иранские усилия в ядерной области, включая уровень обогащения урана, его запасы, количество центрифуг, в соответствие с параметрами "ядерной сделки" и вернуть плотный контроль со стороны Агентства", - говорится в заявлении Ульянова, распространенном постпредством РФ.

"В этом контексте важное значение будет иметь оперативное возобновление применения Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях, Модифицированного Кода 3.1, а также других добровольных мер транспарентности", - подчеркнул российский постпред.

Он отметил, что "ядерная сделка" является "эффективным механизмом, обеспечивающим исключительно мирный характер иранской ядерной деятельности, создающим условия для налаживания торгово-экономического сотрудничества с Ираном и содействующим укреплению безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире. По словам Ульянова, ситуация вокруг СВПД и его текущее состояние не могут не вызывать беспокойства, поскольку от "ядерной сделки" мало что осталось. Причина этому - "подрывные шаги" администрации Дональда Трампа по выходу из договоренности и продолжающаяся со стороны США политика "максимального давления", указал он.

"Россия неизменно поддерживает СВПД и выступает за возвращение к полноценной и скорейшей реализации всех элементов договоренности всеми ее сторонами. Видим политическую решимость и усердие наших партнеров и коллег по переговорному процессу - в первую очередь самих Ирана и США, а также КНР, Великобритании, Германии и Франции - добиваться восстановления "ядерной сделки" как можно быстрее. Мы также самым активным образом участвуем в этом процессе", - добавил Ульянов.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.

Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерному соглашению по иранскому атому (СВПД).