Суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича и его сына

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщает пресс-служба суда.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого решения о продлении (заморозки активов - ИФ)", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Совет ЕС, основывая свое решение о заморозке активов Януковича и его сына на ряде судебных решений, не смог продемонстрировать, что действительно изучил эти решения и убедился в соблюдении процессуальных прав обвиняемых.

Таким образом, Совет ЕС допустил ошибку, решив продлить упомянутые ограничительные меры в отношении экс-президента и его сына, пришел к выводу суд. "Следовательно, суд аннулирует оспариваемые действия", - подчеркивается в сообщении.

В начале марта сообщалось, что Совет ЕС на год продлил санкции в виде замораживания активов за незаконное присвоение государственных средств против Януковича, его сына, а также ряда бывших высокопоставленных украинских чиновников.

Впервые решение заморозить активы украинских экс-чиновников было принято 5 марта 2014 года в ответ на события на Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многие из них решение ЕС в отношении санкций оспаривали в Европейском суде, выигрывая дела.