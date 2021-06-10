Француз проведет четыре месяца в тюрьме за пощечину Макрону

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Во Франции 28-летний Дамьен Тарель, который 8 июня ударил по лицу президента Эммануэля Макрона, приговорен к четырем месяцам тюрьмы, объявил прокурор республики Алекс Перрен. Об этом сообщает Le Figaro.

Всего Тарель приговорен к 18 месяцам тюрьмы, но 14 месяцев из них ему назначены с отсрочкой, уточняет BFMTV. Если после отсидки и в течение двух лет после освобождения он будет работать или учиться, наблюдаться у психолога и не совершит никаких новых нарушений, то возвращение за решетку ему не грозит.

Кроме того, в течение пяти лет ему запретили брать в руки оружие или хранить его, и в течение трех лет - занимать должности на госслужбе.

Дело Тареля рассматривалось два дня. На допросах он сообщил, что ударил президента "инстинктивно и не думая", желая выразить свое недовольство. Он говорил, что близок к движению "желтых жилетов", но придерживается правых и ультра-правых взглядов. Ни в какой партии он не состоит, но называет себя участником местных обществ любителей манги, Средневековья и боевых искусств.

Прокурор просил для подсудимого 18 месяцев лишения свободы, а его адвокат заверял, что Тарель больше так не будет.

Тарель ударил Макрона, когда тот во время поездки в департамент Дром, вышел поговорить с местными жителями. Напавшего задержали.

Президент решил не подавать на него жалобу в суд и призвал не придавать преувеличенного значения этому инциденту.

Позднее он сказал, что считает нападение глупым и насильственным поступком, но это не настоящее насилие. Он также предложил увидеть в случившемся позитивный аспект: страна возвращается к нормальной жизни после локдаунов.