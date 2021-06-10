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Европарламент призвал запретить Минску участвовать в Олимпиаде в Токио

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Европейский парламент принял резолюцию, призывающую отказать Белоруссии в финансовой поддержке, а также отстранить ее от участия в любых международных мероприятиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Резолюцию, которая носит рекомендательный характер, поддержали 626 депутатов, 16 проголосовали против, 36 - воздержались.

Резолюция резко осуждает принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, которую депутаты назвали "актом государственного терроризма", и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

В ней изложена необходимость "строго отказать Белоруссии в финансовой поддержке, в новых кредитных линиях для банков страны, а также следует остановить инвестиции в инфраструктуру и экономическую деятельность".

Европейским финансовым институтам следует запретить приобретение ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных правительством Белоруссии и аффилированными государственными учреждениями", говорится в документе.

Резолюция также призывает отстранить Белоруссию от участия в международных спортивных организациях и мероприятиях, в том числе европейских и мировых чемпионатах, а также в Олимпийских играх в Токио. Депутаты также призывают УЕФА "лишить белорусское государственное телевидение TVR прав на трансляцию предстоящего футбольного Чемпионата Европы и бесплатно передать их независимому телеканалу "Белсат".

Члены ЕП высказались за "оперативные экономические и секторальные меры в отношении ключевых белорусских отраслей" - в частности, сырой нефти и нефтепродуктов, производства стали и сектора деревообработки.

Европарламент призвал Минск незамедлительно и безусловно освободить Протасевича, Сапегу и остальных политических заключенных в Белоруссии.

В резолюции предлагается "срочно ввести санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, задействованных в вынужденной посадке" самолета Ryanair в Минске.

В связи с этим страны ЕС призываются "безотлагательно приступить к подготовке следующего пакета санкций в отношении тех, кто в прошлом году принял участие в фальсификации выборов и нарушениях прав человека".

Белоруссия Европарламент Ryanair Роман Протасевич София Сапега Минск

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