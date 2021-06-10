Захарова заявила, что облет Белоруссии авиакомпаниями ЕС ведет к выбросу 250 т CO2 в день

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Обход воздушного пространства Белоруссии европейскими авиакомпаниями несет в том числе экологические риски из-за больших выбросов углекислого газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Было бы совершенно справедливо упомянуть и об очевидном экологическом аспекте этого вопроса, учитывая, что именно экологическая повестка сейчас выходит на первый план", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД, "на фоне провозглашенного и продвигаемого Брюсселем Европейского зеленого курса, давайте посмотрим на реалии". "Так называемый облет перевозчиками стран-членов ЕС воздушного пространства Белоруссии обходится ежедневно в дополнительные 79 тонн авиационного топлива", - сказала Захарова, уточнив, что это оценка европейских экспертов. Она подчеркнула, что это приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 250 тонн в день.

"Видимо, наши еэсовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом "цель оправдывает средства", - отметила Захарова.

Она также обратила внимание и на побочные эффекты санкций ЕС в отношении Минска. "Как заявил в ходе обсуждения белорусского сюжета в Европарламенте 8 июня высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, "не разбив яиц, омлета не сделаешь". "Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет - бейте свои яйца", - сказала Захарова.