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Посольство РФ назвало провокацией США использование самолета B-52H у границ России

Посольство РФ назвало провокацией США использование самолета B-52H у границ России
Фото: Barry Batchelor/PA Images via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в США назвало провокацией использование в учениях НАТО в Балтийском море стратегического бомбардировщика B-52H, сообщила дипмиссия в своём Twitter.

"Применение пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе. Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении посольства.

Также в диппредставительстве призвали США "коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у российских границ".

Учения Baltops стран НАТО в Балтийском море регулярно проводятся в регионе с 1971 года.

В этом году, в учениях, которые проводятся уже в 50-й раз, участвуют 16 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. Всего задействовано 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов и в общей сложности 4 тысяч военнослужащих.

Учения стартовали 7 июня и продлятся до 18 июня.

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