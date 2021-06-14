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В МИД РФ считают, что НАТО использует "психологию осаждённой крепости"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве будут тщательно анализировать итоги саммита НАТО, но считают, что альянс уже продемонстрировал психологию "осажденной крепости".

"Результаты саммита требуют углубленного изучения. Общее впечатление таково, что в НАТО превалирует психология осажденной крепости", - сказал "Интерфаксу" в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя итоги саммита НАТО.

По его словам, страны НАТО видят "угрозы со всех азимутов - кругом вызовы и противники на 360 градусов". Кроме того, у них "явная проблема с причинно-следственными связями", подчеркнул высокопоставленный дипломат. Грушко отметил, что странам НАТО "хорошо бы было посмотреться в зеркало" прежде чем высказывать свои ожидания от действий партнеров на международной арене.

НАТО

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