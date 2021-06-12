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Снявшая убийство Джорджа Флойда девушка получила журналистскую награду

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Девушка, которая сняла убийство Джорджа Флойда, получила специальную журналистскую награду "особое упоминание" совета Пулитцеровской премии, сообщает BBC News.

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По словам Пулитцеровского комитета, 18-летняя Дарнелла Фрейзер была удостоена этой награды за мужество.

Ее видео было использовано в качестве доказательства в суде, который признал полицейского Дерека Шовина виновным в смерти Флойда по трем пунктам обвинения. Помимо этого именно эта запись, попавшая в интернет, вызвала массовые протесты за расовую справедливость по всему миру.

Фрейзер случайно увидела арест Флойда во время прогулки со своим двоюродным братом в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Во время судебного процесса она сообщила, что начала записывать этот инцидент на свой телефон, потому что "видела человека в ужасе, умоляющего сохранить ему жизнь".

Помимо этого, за освещение событий вокруг убийства Джорджа Флойда полицией Пулитцеровскую премию получила газета Star Tribune. Она была отмечена в номинации "Срочные новости".

Пулитцеровская премия - самая престижная журналистская премия в США.

США Джордж Флойд Пулитцеровская премия

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