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Генсек ООН призвал к справедливому распределению вакцин в мире

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что распределение вакцин против COVID-19 неравное и несправедливое, и что нужно делать больше, чтобы коронавирус COVID-19 перестал "распространяться как лесной пожар" в странах развивающегося мира, сообщает Sky News.

В миреСтраны G7 запланировали выделить 1 млрд доз вакцин для всего мираЧитать подробнее

"В интересах каждого из нас то, чтобы каждый был вакцинирован как можно быстрее", - сказал находящийся в Великобритании генсек.

Гутерриш добавил, что необходимо "признать, что мы на войне с вирусом" и принять "мировой план вакцинации".

"Чтобы победить вирус и быть в состоянии нарастить наше оружие против вируса, нам нужно действовать логически, с чувством неотложности и приоритетами военной экономики", - сказал он.

Он также отметил, что мировой план по вакцинации должен решать проблему интеллектуальной собственности касательно вакцин. По словам Гутерриша, "очевидно, что нам нужно делиться знаниями". Также он приветствовал информацию о том, что на саммите G7 лидеры запланировали выделить 1 млрд доз вакцин против коронавируса другим странам.

Саммит G7 начался в Британии в пятницу и продлится до 13 июня.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июня 2021 годаПандемия коронавируса
ООН  Антониу Гутерриш COVID-19 коронавирус G7

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