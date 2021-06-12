Алма-Ата вернулась в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Самый крупный город Казахстана - Алма-Ата - перешел из "желтой" зоны по темпам распространения коронавирусной инфекции в "зеленую", следует из опубликованной в субботу матрицы оценки эпидситуации в регионах.

Таким образом, в "желтой" зоне (зона умеренного риска) остались Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "красной" зоне (зоны повышенного риска) остается столица республики город Нур-Султан. В "зеленой" зоне - города Алма-Ата и Шымкент, а также Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В целом республика продолжает оставаться в безопасной зоне по распространению коронавируса.