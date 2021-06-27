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Новые карантинные меры вводятся в Нур-Султане из-за индийского штамма

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье в Нур-Султане вступают в силу требования главного государственного санитарного врача столицы об ужесточении карантинных ограничений.

По данным акимата Нур-Султана, согласно постановлению санврача, работа торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов с 27 июня запрещена в субботние и воскресные дни, независимо от размещения там пунктов для массовой вакцинации против COVID-19. Также изменен график работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в будние дни: их можно посещать с 10:00 до 17:00 часов. Исключение - расположенные в ТРЦ аптеки, минимаркеты, супермаркеты и гипермаркеты, реализующие продукты питания и предметы первой необходимости.

Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Исключение составляют фудкорты, участвующие в проекте "Ashyq". Кафе и рестораны могут работать с 07:00 до 20:00 и только в будни, летние залы- в будни и выходные дни с 07:00 до 22:00. Также запрещено проведение различных видов акций и ярмарок в офлайн-формате. Сокращен режим работы кафе и ресторанов города.

Еще одним новшеством является норма о допуске к работе в очном режиме с 27 июня вакцинированных сотрудников компаний. Согласно документу, на дистанционный формат работы должны перейти не менее 80% административного персонала госорганов, нацкомпаний, предприятий. При этом сотрудники, прошедшие все этапы вакцинации, допускаются к работе в офлайн-режиме.

"При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев", - говорится в документе.

21 июня межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщила, что в Нур-Султане выявлена мутация COVID-19, характерная для индийского штамма. Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму "дельта" появится после завершения секвенирования ДНК образцов. Комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу столицы ввести новые ограничительные меры.

Столица Казахстана находится в зоне высокого риска по распространению COVID-19 с 10 марта 2021 года и лидирует среди регионов страны по росту числа зараженных.

За минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 556 случаев заражения COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Казахстан Нур-Султан

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