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В Англии задумались об отсрочке отмены COVID-ограничений

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти Великобритании рассматривают возможность отложить отмену коронавирусных ограничений в Англии, которая прежде планировалась не ранее 21 июня и предполагала полное восстановление социальных контактов.

Как сообщает BBC News со ссылкой на источники, отсрочка может составить до четырех недель. Окончательное решение еще не принято, его планируется объявить в понедельник.

Смещение отмены ограничений на июль обсуждается в свете роста заболеваемости и более активного распространения индийского штамма коронавируса. Власти рассчитывают, что при таком сценарии прививочная кампания может сработать лучше, так как сейчас очередь на вакцинацию дошла до молодых граждан.

По данным BBC News, более 29 миллионов британцев полностью привились от коронавируса, что составляет 55,4% взрослого населения.

Как сообщалось, в Великобритании 91% новых случаев COVID-19 приходится на индийский штамм коронавируса.

С середины мая в Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии уже отменили значительную часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Также было восстановлено сообщение с "зелеными" странами, в том числе Португалией, Сингапуром и Исландией.

Великобритания Англия

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