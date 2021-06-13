Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс во время саммита G7 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил "Би-би-си", что любое ослабление ограничений должно быть "осторожным", и предупредил, что число госпитализаций в Великобритании растет.

Джонсон, который в настоящее время принимает саммит G7 в Карбис-Бей (графство Корнуолл), сказал, что правительство добилось "огромного прогресса в реализации программы вакцинации".

"Это принесло огромную пользу, но мы должны быть осторожны", - добавил он.

"Би-би-си" сообщает, что рассматривается вопрос об отсрочке до четырех недель. На вопрос редактора, будут ли теперь сняты все ограничения, мистер Джонсон ответил, что людям придется подождать до понедельника, чтобы узнать это. Источники сообщают, что правительство рассматривает целый ряд вариантов развития событий на 21 июня.

Медики настоятельно призывают затормозить окончательное ослабление ограничений из-за COVID-19.

Ранее в субботу сообщалось, что власти страны задумались об отсрочке отмены COVID-ограничений, которая прежде планировалась не ранее 21 июня. Как сообщает"Би-би-си" со ссылкой на источники, смещение отмены ограничений на июль обсуждается в свете роста заболеваемости и более активного распространения индийского штамма коронавируса.

В субботу в Великобритании было зарегистрировано еще 7 738 лабораторно подтвержденных случаев заболевания вирусом, и еще 12 человек умерли в течение 28 дней после положительного теста. Рост числа заражений продолжает расти, и за последние семь дней было зарегистрировано на 50% больше случаев заболевания, чем за предыдущие семь.

В феврале правительство заявило, что ограничения Англии будут сняты только в том случае, если внедрение вакцины будет успешно продолжаться, вакцины будут эффективно снижать уровень госпитализаций и смертности среди вакцинированных, а также в случае отсутствия резкого роста госпитализаций.