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Лидеры стран G7 обсудят в воскресенье проблему изменения климата

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье лидеры G7 обсудят вопросы изменения климата, передает BBC News.

В миреГрета Тунберг призвала страны отказаться от ископаемого топливаГрета Тунберг призвала страны отказаться от ископаемого топливаЧитать подробнее

Английский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо выступит перед мировыми лидерами, собравшимися в Корнуолле в воскресенье, когда они изложат планы по сокращению выбросов углекислого газа и восстановлению биоразнообразия.

"Но вопрос, который наука заставляет нас конкретно рассмотреть в 2021 году, заключается в том, находимся ли мы в результате этих переплетенных фактов на грани дестабилизации всей планеты. Если это так, то решения, которые мы принимаем в этом десятилетии, в частности решения, принятые наиболее экономически развитыми странами, являются самыми важными в истории человечества", - сообщил он.

Изменение климата-одна из ключевых тем трехдневного саммита стран "Большой семерки" в Карбис-Бей. Ожидается, что "Большая семерка" - Великобритания, США, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия - пообещают почти вдвое сократить свои выбросы к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года.

Великобритания уже превзошла это обязательство, ранее пообещав сократить выбросы на 58% по сравнению с уровнем 2010 года. В заключительный день саммита страны определят, как они надеются достичь целевого показателя выбросов. Ожидается, что достигнуть этого можно путем постепенного отказа от бензиновых и дизельных автомобилей, прекращения использования угля и отказа от государственной поддержки сектора ископаемого топлива за рубежом.

G7 Великобритания Дэвид Аттенборо

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