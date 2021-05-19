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Притворявшиеся Илоном Маском мошенники обманули американцев на $2 млн

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американцы потеряли более $2 млн с октября прошлого года в результате мошеннической схемы, в которой злоумышленники выдавали себя за главу Tesla Илона Маска, свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

Мошенники обещали, что Маск увеличит сумму в криптовалюте, которая будет отправлена на его кошелек, и возвратит ее пользователю, пишет MarketWatch.

Аналогичные мошеннические схемы на рынке криптовалют стоили простым пользователям $80 млн, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Средние потери в расчете на человека составили $1900.

За последние полгода FTC получила около 7 тыс. сообщений от пользователей, столкнувшихся с разными формами мошенничеств. Некоторые из них начинались как предложение о помощи с инвестициями, а затем перенаправляли пользователей на фейковые сайты.

"Распространенной формой мошенничества стало обещание какого-либо селебрити, ассоциирующегося с криптовалютами, умножить сумму, отправляемую на его кошелек, и возвратить ее обратно", - отмечают в FTC.

Маск регулярно пишет в твиттере о криптовалютах, курсы которых активно реагируют на его заявления. Так, мартовское заявление Маска о том, что за биткойны можно будет купить автомобили Tesla, привело к скачку курса криптовалюты. На прошлой неделе Маск, однако, объявил, что его компания не будет принимать криптовалюты для оплаты автомобилей, и биткойн резко снизился в цене.

Маск также регулярно упоминает Dogecoin, криптовалюту, созданную в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину. Курс Dogecoin, в начале этого года составлявший менее 1 цента, в начале текущего месяца поднимался до 69 центов. В среду Dogecoin подешевел на 19% и торгуется на уровне 38,69 цента.

Tesla Илон Маск Федеральная торговая комиссия США

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