Байден поздравил Беннета с утверждением премьер-министром Израиля

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поздравил Нафтали Беннета с утверждением на посту премьер-министра Израиля. Об этом сообщает Associated Press.

Американский лидер добавил, что с нетерпением ждет начала совместной работы для укрепления отношений между Израилем и США.

Администрация Беннета добавила, что он поговорил с Байденом по телефону и поблагодарил его за поздравления и давнюю приверженность безопасности Израиля.

Лидеры договорились консультироваться по всем вопросам, связанным с региональной безопасностью, включая действия в отношении Ирана, указали в Белом доме.

Депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье выразили доверие новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет. Церемония передачи власти запланирована на 14 июня.