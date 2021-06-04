Вакцину "ЭпиВакКорона" поставят в Бразилию и Венесуэлу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Компания "Герофарм" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с Венесуэлой о поставках вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", а также меморандум о намерениях в области поставки и производства этого препарата с бразильской фармацевтической компанией. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Российская компания "Герофарм" подписала Меморандум о намерениях в области производства и поставок жизненно необходимых лекарственных препаратов инсулина и вакцины "ЭпиВакКорона" с бразильской фармацевтической компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, было подписано соглашение о намерениях между "Герофарм" и Венесуэлой о сотрудничестве в области поставок вакцины "ЭпиВакКорона".

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, объем поставок может составить 5 млн комплектов (10 млн доз) до конца года. Начать отгрузки планируется уже в сентябре.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "Герофарм" прошлой осенью максимально оперативно включился в процесс масштабирования производства вакцины "ЭпиВакКорона".

"В текущий момент компанией произведен объем ключевого компонента вакцины – белка-носителя, достаточный для производства 2 млн доз, завершен процесс трансфера технологии производства по принципу полного цикла. Ресурсы "Герофарм" внесут серьезный вклад в повышение доступности вакцины как для российских граждан, так и для населения зарубежных стран, которое сейчас так нуждается в вакцинации", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Подписание документов прошло в присутствии главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Министр подчеркнул, что абсолютным приоритетом продолжает оставаться обеспечение вакциной российских граждан и создания коллективного иммунитета.

"Но сегодня наших ресурсов достаточно, чтобы начать помогать в решении этой социально значимой задачи и другим государствам. Экспортное развитие вакцины "ЭпиВакКорона" только начинается, но мы уверены в ее потенциале", - отметил Мантуров.

Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана центром "Вектор" Роспотребнадзора.