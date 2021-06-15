ЕЭК одобрила нулевые квоты на экспорт гречихи для стран ЕАЭС за исключением Казахстана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) впервые установила единую меру регулирования экспорта товаров на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одобрив введение квотирования экспорта гречихи за пределы союза.

Как сообщили в торговом блоке ЕЭК, решение предусматривает нулевую квоту на вывоз гречихи из Армении, Белоруссии, Киргизии и России. Квота на вывоз гречихи из Казахстана устанавливается на уровне 4,2 тыс. тонн.

Мера будет действовать до 31 августа 2021 года.

"Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, предусматривающего возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, гречиха имеет приоритетное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности государств-членов Евразийского экономического союза.

ЕЭК также обратилась с просьбой к РФ и Белоруссии не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения коллегии в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи, в том числе, в части взаимной торговли.

Решение ЕЭК соответствует уже действующему в России режиму вывоза гречихи. Как сообщалось, РФ с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна. Он действует по 31 августа включительно.