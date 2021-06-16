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Чехия исключила возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы"

Чехия исключила возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы"
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Чехия не сможет использовать предложения России и Китая для расширения АЭС "Дукованы", соответствующее решение в среду приняла Палата депутатов, сообщает чешское информагентство CTK.

По данным агентства, использовать технологии можно только от поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках для строительства. Россия и Китай не входят в число этих стран.

Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек согласился с данной поправкой.

Как сообщалось, в апреле власти Чехии объявили о решении исключить ГК "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала. По данным агентства Bloomberg, решение озвучил Гавличек.

"Росатом" тогда назвал это решение нерыночным, отметив, что "мирный атом" должен быть вне политики.

В марте 2021 года Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входит в чешскую энергокомпанию CEZ Group) получила разрешение государственного управления по ядерной безопасности Чехии на размещение новой АЭС в муниципалитете Дукованы. После получения разрешения на размещение блоков АЭС должно было последовать объявление тендера по выбору подрядчика.

Заявка на расширение АЭС "Дукованы" была направлена регулятору в марте 2020 года. Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" мощностью по 1200 МВт, сообщала тогда CEZ.

ГК "Росатом" неоднократно заявляла о планах участвовать в тендерах Чехии на строительство АЭС. В ноябре 2016 года структура "Росатома" - "Русатом Оверсиз" - сообщила, что госкорпорация передала Минпромторгу Чехии и CEZ Group пакет документов о потенциальном участии в проекте строительства новых блоков АЭС. Перед этим, в конце октября, концерн "Росэнергоатом" сообщил, что Чехия изучает предложение "Росатома" о строительстве на территории страны новых энергоблоков взамен АЭС "Дукованы".

В Чехии действуют две атомные станции: АЭС "Дукованы" (4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440) и АЭС "Темелин" (2 блока ВВЭР-1000), построенные по советским проектам.

Чехия

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