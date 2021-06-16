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ЕС рекомендовал отменить COVID-ограничения для туристов из США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз рекомендовал странам начать отмену ограничений по борьбе с коронавирусом для туристов из США, сообщает агентство Associated Press (AP).

Это решение приняли на заседании Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР). Теперь оно должно быть окончательно утверждено на более высоком уровне.

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По информации агентства, постпреды сочли нужным добавить Соединенные Штаты в список стран, жителям которых следует разрешать Евросоюз не только по неотложным делам, но и, к примеру, в целях туризма.

В данном вопросе ЕС может лишь рекомендовать странам-членам принять те или иные меры. Поэтому финальное решение о том, начинать ли пускать на свою территорию туристов из США, каждая страна будет принимать самостоятельно. Кроме того, каждый член ЕС сам определяет условия въезда на свою территорию в период пандемии.

Помимо США, постпреды ЕС рекомендовали открыть доступ для туристов из Северной Македонии, Албании, Сербии, Ливана и Тайваня.

ЕС США коронавирус

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