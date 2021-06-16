ЕС рекомендовал отменить COVID-ограничения для туристов из США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз рекомендовал странам начать отмену ограничений по борьбе с коронавирусом для туристов из США, сообщает агентство Associated Press (AP).

Это решение приняли на заседании Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР). Теперь оно должно быть окончательно утверждено на более высоком уровне.

По информации агентства, постпреды сочли нужным добавить Соединенные Штаты в список стран, жителям которых следует разрешать Евросоюз не только по неотложным делам, но и, к примеру, в целях туризма.

В данном вопросе ЕС может лишь рекомендовать странам-членам принять те или иные меры. Поэтому финальное решение о том, начинать ли пускать на свою территорию туристов из США, каждая страна будет принимать самостоятельно. Кроме того, каждый член ЕС сам определяет условия въезда на свою территорию в период пандемии.

Помимо США, постпреды ЕС рекомендовали открыть доступ для туристов из Северной Македонии, Албании, Сербии, Ливана и Тайваня.